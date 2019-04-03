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صور.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى الخانكة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:19 م
صور.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى الخانكة جانب من الحملة
القليوبية-نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية نصف طن من الفسيخ الفاسد غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مكان لتصنيع الفسيخ بدائرة مركز الخانكة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية بقيام ضباط مباحث التموين بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة بالقليوبية، وأسفرت الحملة التى قامت بالمرور على مكان لتصنيع الفسيخ تبين وجود خمسة براميل فسيح بإجمالى وزن نصف طن بها تغير فى الخواص الطبيعية، وتهتك بالأنسجة وعدم وجود أى بيانات على البراميل من تواريخ الإنتاج والصلاحية والبراميل غير نظيفة؛ بالإضافة إلى مكان أن التصنيع غير مستوفى للاشتراطات الصحية حيث إنه عبارة عن منزل قديم جدا متهالك؛ وتم سحب عينات من الفسيخ وضبط باقى الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويتم العرض على النيابة العامة.

 
 
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