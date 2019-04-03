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صور.. شلل على الحدود بين أمريكا والمكسيك بسبب التفتيش عن مهاجرين داخل الشاحنات

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:11 ص
صور.. شلل على الحدود بين أمريكا والمكسيك بسبب التفتيش عن مهاجرين داخل الشاحنات زحام على حدود أمريكا والمكسيك
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تشهد الأوضاع طول الشريط الحدودى بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية أوضاع مأساوية بسبب زيادة التشديدات الأمنية من قبل أمريكا بسبب زيادة المهاجرين.

وتسبب ذلك فى زحام شديد على المعابر الرئيسية بين البلدبين وانتظار مئات الشاحنات حتى يأتى دورها فى التفتيش خوفا من هروب مهاجرين داخل تلك الشاحنات.

يذكرأن ، جددت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد الماضى، تهديدها بغلق الحدود الجنوبية مع المكسيك وذلك بعد يوم من قرارها قطع المساعدات عن دول أمريكا الجنوبية التى يتهمها ترامب بتعمد إرسال مهاجرين للولايات المتحدة.

وأمام ارتفاع عدد الساعين للجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يقصدون الولايات المتحدة عبر المكسيك، قال ترامب الجمعة إن من المحتمل أن يغلق الحدود خلال الأسبوع الجارى إذا لم توقف المكسيك دخول مهاجرين غير قانونيين إلى بلاده ، كما اتهم الدول بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال لكنه لم يقدم أدلة.

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