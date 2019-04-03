صور..سيارات محملة بالأغذية بأسعار مخفضة تجوب الشوارع ضمن مبادرة "كلنا واحد"

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، تفعيل مبادرة " كلنا واحد " لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرعا لكبرى السلاسل التجارية، بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية،بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، وإنطلاقاً من تكليفات سيادته لوزارة الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار، والعمل على خفضها بما يتلائم ومتطلبات وإحتياجات المواطنين، فقد أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الإجتماعية والإنسانية "كلنا واحد" على محورين :

الأول : توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق

الثانى: الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الإحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (107) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط تاجرى سلع غذائية و(2) سيارة نقل قيادتهما بدائرة مركز شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (6 طن "ألبان") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لتعبئة السلع الغذائية ، بدائرة مركز شرطة الدلنجات (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (زيت الطعام) مجهولة المصدر ومعبأة داخل تنكات ، وإعادة تعبئتها داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية .. تم ضبط كميات قدرها ( 2 طن مستلزمات إنتاج " زيت طعام) معبأة داخل تنكات وتحتوى على شوائب وأتربة وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ، (500 كيلو جرام ) "منتج نهائى" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر ثان (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (مصنعات اللحوم والدواجن) قدرها ( 2,350 إثنان طن وثلائمائة وخمسون كيلو جرام "دواجن – برجر - دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة الفيوم(محافظة الفيوم) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (62,400 إثنان وستون ألف أربعمائة عبوة "مقرمشات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (996) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (15) قضية إسطوانات بوتاجاز .. ضبط خلالها (1002 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (5) قضايا مواد بترولية .. ضبط خلالها (550811 لتر "سولار - بنزين"، وضبط (13) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (114,650 طن دقيق، وضبط (251) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (21) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط (51) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (45,095 طن مواد غذائية متنوعة – 72762 عبوة مواد غذائية – 2786 قطعة حلوى ).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (24) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (8,570 طن "بويات ، منظفات" – 1555 عبوة "أدوي مستحضرات تجميل" – 8511 قطعة "صابون ، ملابس" – 750 متر أسلاك" وضبط (557) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص) وضبط (28) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (9,897 طن) و (20) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (9724 عبوة سجائر) وضبط (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (5,500 طن أسمدة وأعلاف) وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



إقبال كبير على مبادرة كلنا واحد



سيارات محملة بالمواد الغذائية



سيارات مواد غذائية



شوادر كلنا واحد



فوكه وخضروات