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صور.. توفير أماكن إيواء لسكان عقار الزاوية الحمراء المنهار

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:57 م
صور.. توفير أماكن إيواء لسكان عقار الزاوية الحمراء المنهار جانب من حادث عقار الزاوية المنهار
كتب ــ سيد الخلفاوى
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أكد اللواء هشام عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، أن إدارة التضامن الاجتماعى، وفرت أماكن للإيواء للأسر المتضررة من انفجار عقار شارع محمود عبد السلام فى منطقة الزاوية الحمراء، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.
 
وأوضح رئيس الحى لـ" اليوم السابع"، أنه تم فرض كردون أمنى بمحيط العقارين المتضررين، من الانفجار، حتى تنتهى اللجنة الهندسية من كتابة تقريرها بشأن مدى تأثر العقارين.
 
وكان عقار بالزاوية الحمراء شهد انفجارا بسبب تسريب غاز اسفر عن تصدع عقارين مجاورين، العقار رقم 41 الذى حدث به التسريب، والعقار 43 المجاور له، كما أسفر الانفجار عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم لمستشفى معهد ناصر.
 
جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (1)
جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (1)

جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (2)
حادث عقار الزاوية المنهار (2)

جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (3)
انهيارعقار الزاوية المنهار (3)

جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (4)
 عقار الزاوية المنهار (4)

جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (5)
 حادث عقار الزاوية المنهار (5)

جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (6)
جانب من حادث عقار الزاوية المنهار (6)

 


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