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صور.. أهالى نجع شلبى بسوهاج يطالبون بإنشاء محطة صرف صحى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:00 ص
صور.. أهالى نجع شلبى بسوهاج يطالبون بإنشاء محطة صرف صحى نجع شلبى بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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يعانى أهالى نجع شلبى التابع لقرية أولاد نصير بمحافظة سوهاج، من عدم وجود محطة صرف صحى تخدم النجع، والذى يبلغ عدد سكانه 10 آلاف نسمة رغم تركيب المواسير منذ سنوات، إلا أن المشروع توقف ولم يستكمل مما أثار استياء الأهالى، حيث إنهم يستخدمون الخزانات والتى تطفح بصفة مستمرة فى الشوارع.

وناشد أهالى النجع، المسئولين كثيرا لحل مشكلة الصرف الصحى وإنشاء محطة بالنجع وتخصيص قطعة أرض لذلك دون جدوى، مما أثار حفيظتهم، خاصة أن النجع يبعد عن مدينة سوهاج كيلو واحد فقط بل ويقوم الأهالى كل أسبوع بالاتفاق مع سيارات الكسح ويكلفهم مبالغ مادية كبيرة شهريا، حيث تحصل سيارة الكسح على 90 جنيها فى المرة الواحدة، مما يمثل عبئا ماديا كبيرا عليهم، مناشدين المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتدخل واستكمال مشروع الصرف الصحى وتخصيص قطعة أرض داخل النجع، لإقامة محطة صرف صحى عليها لخدمة أبناء وأهالى النجع.

وانتقل "اليوم السابع" إلى نجع شلبى التابع لقرية أولاد نصير بمحافظة سوهاج، والتقى عددا من الأهالى حيث قال وائل ثروت وناجح قدرى وخليل عطا الله وريمون جميل والحسين سيد من أهالى النجع، إنهم يعانون معاناة شديدة ولم يشعر بهم أحد من المسئولين، حيث إن النجع يبعد كيلو واحد فقط عن مدينة سوهاج ولم توجد به خدمة الصرف الصحى، يتعامل الأهالى مع سيارات الكسح مرتين فى الأسبوع حيث يستخدم الأهالى القيسونات والخزانات داخل منازلهم، بالإضافة إلى طفح المجارى المتواصل، بسبب عدم وجود الصرف الصحى والضغط الشديد وحاولوا كثيرا بالتقدم بشكاوى عديدة إلى المحافظ السابق ولم يستمع إليهم أحد ويعيشون فى مشكلة حقيقية منذ سنوات حيث تم تركيب المواسير عام 2011 وحتى الآن لم يعمل المشروع.

ويواصل الأهالى حديثهم، أنهم يطالبون المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتدخل لحل مشكلتهم وحجم المعاناة التى يعيشونها منذ سنوات حيث إنهم ليس بإمكانهم دفع مبالغ كبيرة شهرية لسيارات الكسح لعدم قدرتهم المادية على ذلك.

من جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وليس لشركة المياه، مشيرا إلى أن الشركة هى شركة تنفيذ وصيانة فقط وعملها يكون بعد استلام المشروعات فقط وليس من اختصاص الشركة تنفيذ المشروعات وإنما تتبع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

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نجع شلبى بسوهاج (2)
 
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نجع شلبى بسوهاج (6)
 
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