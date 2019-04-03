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صور.. آلاف المتظاهرون يحاصرون البرلمان الألبانى للمطالبة باستقالة الحكومة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:10 م
صور.. آلاف المتظاهرون يحاصرون البرلمان الألبانى للمطالبة باستقالة الحكومة آلاف المحتجين يحاصرون مبنى البرلمان الألبانى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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نظّم آلاف المحتجين الداعمين للمعارضة فى ألبانيا، احتجاجات حاشدة تطالب الحكومة بالاستقالة بعد محاصرتهم لمبنى البرلمان فى تيرانا، متهمين إياها بالفساد والمشاركة فى عمليات الجريمة المنظمة.

وأوضحت صور بثتها وكالة "رويترز"، أن المئات من عناصر الشرطة الألبانية انتشروا فى محيط البرلمان الواقع فى وسط العاصمة تيرانا لحمايته من المحتجين.

ويوم الخميس الماضى، تجمهر بضعة آلاف من المتظاهرين الألبان أمام مبنى البرلمان فى العاصمة تيرانا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وحاول المتظاهرون اقتحام البرلمان عنوة مستخدمين قنابل دخان وألعاب نارية واشتبكوا مع قوات الشرطة التى أحاطت بالمكان لتأمينه.

ولم تستخدم الشرطة القنابل المسيلة للدموع على عكس ما وقع خلال المظاهرات التى وقعت خلال الأيام القليلة الماضية ضد ما يصفه المحتجون بفساد الحكومة.

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (1)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى 

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (2)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى 

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (3)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (4)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى 

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (5)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى 

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (6)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (7)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (8)
جانل من الاحتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى 

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (9)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (10)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى 

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (11)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى 

 

احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى (12)
احتجاجات بمحيط مبنى البرلمان الألبانى

 

 


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