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الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:36 م
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صحيفة هندية: نيودلهى وواشنطن بصدد إجراء محادثات لإحياء اتفاق عسكرى بينهما

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:29 م
صحيفة هندية: نيودلهى وواشنطن بصدد إجراء محادثات لإحياء اتفاق عسكرى بينهما رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى
نيودلهى(أ ش أ)
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قال مسئولون بارزون إن الهند والولايات المتحدة تخططان لإحياء مجموعة مختصة بسياسة الدفاع بين البلدين بعد انقطاع دام 4 سنوات، فضلًا عن مناقشة نص اتفاق التعاون والتبادل الأساسى، وهو من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال.

وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، اليوم الأربعاء، أن اتفاق التعاون والتبادل الأساسى سيسمح للهند باستخدام خرائط جغرافية أمريكية لتحديد بدقة مواقع أنظمة الأجهزة الآلية والأسلحة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق التعاون والتبادل الأساسى هو أحد اتفاقات الاتصال العسكرى الأساسية بين البلدين، إلى جانب اتفاقات أخرى بينهما فى مجال التبادل اللوجستى والأمن والاتصالات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إجراء محادثات مع مسئولين هنود وأمريكيين، اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عقد اجتماع بشأن مجموعة سياسة الدفاع هذا الشهر، غير أنه يجرى انتظار صدور قرار نهائى من جانب وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان.

 


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