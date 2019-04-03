سفر وعودة 1430 مصريا وليبياً و 330 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 932 إلى الجانب الليبي، بينهم 283مصريا و649 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 498 بينهم 412 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 86 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 163 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 167 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.





