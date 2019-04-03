رفع كفاءة الطرق ببرج العرب غرب الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أجرت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب جولة ميدانية اليوم الأربعاء ، بحضور نادية جبر سكرتير عام المركز ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة الطرق ،ومدير إدارة اشغال الطريق ومسئولى شبكات الكهرباء .

حيث تفقدت عملية تطوير وتوسعة شارع نجع أبو عبد ببرج العرب القديم ، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت المتهالك ورفع المخلفات بالشارع وجارى توسعة الطريق بتجريف ورفع الاتربة من جانبى الطريق تمهيدا لبدء عملية الرصف بطول 650 متر ،وتنفيذا لتعليمات رئيس المركز قامت شبكات الكهرباء ببرج العرب بعمل الصيانه اللازمة للشبكات بالطريق .

كما تابعت استكمال أعمال معالجة الهبوطات بشارع جمال عبد الناصر حيث جارى ازالة طبقة الأسفلت المتهالك ورفع المخلفات تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ،بالإضافة إلى متابعة تجريف ورفع المخلفات من جانبى طريق مدرسة محمد يادم بقرية ابوصير وذلك لرفع كفاءته ،ووجهت المهندسة رئيس المركز بازالة اى معوقات تعوق عملية التنفيذ وكذلك ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لرفع كفاءة الطرق ببرج العرب.

من ناحية أخرى قامت الاجهزة التنفيذية وسط الاسكندرية بمعاينة أسباب طفح مياه الصرف الصحى بقرية باب العبيد ،وذلك وفقا لتوحيهات محمد سعد سكرتير عام الحي ، حيث شارك حي وسط في معاينة الشكوي الواردة للواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي ، من اهالي قرية باب العبيد بابيس، والتي يتضررون فيها من وجود هبوطات وطفوحات مستمرة بالمنطقة.

واتضح بالمعاينة بحضور المهندس حسن خليل ،مدير عام منطقه وسط للصرف ،المهندس مجدي حلمي مدير الصيانة، وغاده خميس. مدير المتابعه بحي وسط اسكندرية، أن أسباب المشكلة ترجع إلى تعدي بعض الاهالي بانشاء سور من المباني على الشبكة العمومية ،فضلا عن التعدي على حرم المصرف وعلي مشروع الصرف الصحي بالمنطقة،والي التواصيل العشوائية لمواسير الصرف المغطاه التي تمر تحت المنازل .

شن حي ثان المنتزه تحت قيادة اللواء عادل سلامة حملة إزالة الأربعاء ؛ تم خلالها تنفيذ قرار إزالة فوري صادر في حق أعمال مخالفة تُعد تعدياً علي أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية ( على مسطح 120م2) بعزبة الكوبانية ( ملاّية 4).

تشّكلت الحملة من لجنة الإزالة تحت إشراف المهندس مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إشغال الطريق وممثل عن إدارة المشروعات وتم إزالة كافة التعديات وتم تسليم الأرض لمندوب الأوقاف خالية من أى تعديات.