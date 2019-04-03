رائد الفضاء الإيطالى باولو نيسبولى فى صالون أكاديمية البحث العلمى 10 إبريل

كتب وائل ربيعى

تستضيف أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رائد الفضاء الإيطالى الشهير باولو نيسبولى فى النسخة الثالثة من صالونها العلمى لعام 2019، على مسرح السلام يوم الأربعاء 10 أبريل.



يذكر أن باولو نيسبولى قضى ثلاثمائة وثلاث عشر يوماً، على متن محطة الفضاء الدولية، ويعد من أكثر رواد الفضاء الأوربيون خبرة، حيث شارك وساهم فى نجاح ثلاث مهمات فضائية كما ساهم فى إنشاء برنامج العلوم من الفضاء للوكالة الأوروبية للفضاء، وهو البرنامج الذى يتضمن إجراء تجارب بيولوجية وفيسيولوجية ومراقبة البيئة وعلوم المواد فى داخل معامل المحطة الدولية للفضاء، وأوضح البيان أن الحضور بأسبقية التسجيل من خلال موقع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.









