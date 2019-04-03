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رئيس مدينة قويسنا يرافق البعثة الأثرية بعد الكشف الأثرى الجديد بالمدينة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:01 ص
رئيس مدينة قويسنا يرافق البعثة الأثرية بعد الكشف الأثرى الجديد بالمدينة قطع الآثار المكتشفة بقويسنا
المنوفية - محمود شاكر
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أناب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اللواء أشرف موافى رئيس مركز ومدينة قويسنا لمرافقة البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار، والتى تمارس مهام عملها بمدينة قويسنا.

ويضم فريق البعثة الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لأثار وجه بحرى وسيناء والساحل الشمالى بالوزارة ومصطفى رزق رئيس منطقة أثار المنوفية.

يأتى ذلك عقب اكتشاف تابوت من الحجر الجيرى به 2 مومياء ورقائق ذهبية، يرجح أنها من العصر البطليمى، حيث يبلغ طول التابوت حوالى 2 متر وعرضة 60 سم، كما تم العثور علي ثلاث روؤس تماثيل رمزية من الحجر الجيرى وعملة برونزية ورقيقة ذهبية على هيئة جعران، وتم نقل التابوت إلى المخزن المتحفى بكفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لتأمين عملية النقل.

 

قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية (1)
قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية

 

قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية (2)
قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية

 

قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية (3)
قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية

 

قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية (4)
قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية 
 
قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية (5)
قطع الأثار المكتشفة بقويسنا بالمنوفية

   


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