رئيس جامعة الأزهر السابق: الإرهاب الفكرى ينسب للفكر ولا ينسب للدين

كتب لؤى على

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإرهاب الفكرى يصح أن ينسب إلى الفكر ولا يصح أن ينسب إلى أى دين، فالإرهاب عبارة عن فكرة كونت عقيدة ترتبت عليها تصرفات أدت إلى إفزاع الآخرين، ورغم ذلك لا يوجد تعريف عالمى للإرهاب، مشيرا إلى أن أول ظهور للفكر الإرهابى فى صورة جماعات كان فى عام 36 هجريا وتحديدا عند مقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب على يد أبو لؤلؤة المجوسى.

وأضاف خلال محاضرته بفعاليات سلسلة ندوات "الإرهاب الفكرى فى مرمى سهام الأزهر"،التى تنظمها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، لـ 150 طالب وافد من الدارسين بالأزهر الشريف، أن الإرهاب ليس متعلقا بالنص ولا بالقرآن ولا بالإسلام بل متعلق بالتفسير الخاطئ للنص، كما أن من الأفكار غير الصحيحة التى تؤدى إلى الإرهاب الدروع البشرية ويرجع فيها إلى فتوى قديمة لابن تيمية.