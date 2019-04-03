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رئيس الطائفة الإنجيلية: شيخ الأزهر يمثل قامة ورمزا وطنيا لكل المصريين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:53 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: شيخ الأزهر يمثل قامة ورمزا وطنيا لكل المصريين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، وفداً من الطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة القس أندريا زكي رئيس الطائفة.

 
قال فضيلة الإمام الأكبر إن بيت العائلة المصرية هو أحد النماذج الوطنية المشرفة، التي تعمل للحفاظ على النسيج الوطني، لافتًا إلى دوره المهم في تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال التواصل مع الشباب في كل أنحاء مصر للتأكيد على أهمية القيم النبيلة التي تحملها الوثيقة، وتساهم في تعزيز التسامح والعيش المشترك.
 
من جانبه أكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الأزهر الشريف يعُّد نموذجًا وطنيًا ناجحًا في كل المجالات، ومواقف فضيلة الإمام الأكبر يحتذي بها الجميع وتمثل نموذجا في الوطنية، مبينًا أن فضيلته يمثل قامة ورمزًا وطنيًا لكل المصريين.
 
 

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