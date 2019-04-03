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ديلى ميل: سجن مصرى حاول اختطاف فتاة من مركز تجارى بفيرجينا.. فيديو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:20 ص
ديلى ميل: سجن مصرى حاول اختطاف فتاة من مركز تجارى بفيرجينا.. فيديو اعتقال رجل مصرى حاول اختطاف فتاة فى مول فيرجينا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن رجل مصرى سجن بعدما حاول اختطاف فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات فى مركز تجارى بولاية فيرجينا الغربية، بالولايات المتحدة. 
 
وبحسب ما ورد أحبطت والدة الفتاة محاولة الاختطاف من خلال سحب مسدس يد من حقيبتها لتتمكن من إخافته ليترك ابنتها.
 
 
محمد فتحى حسين زيان
محمد فتحى حسين زيان
 
 
ووجه إلى محمد فتحي حسين زيان 54 عاما، تهمة محاولة الاختطاف بعدما أمسك بالفتاة فى هنتنجتون مول فى باربورزفيل مساء الاثنين.
 
وكانت الفتاة تتسوق مع والدتها داخل متجر عندما "أمسك زيان شعر الطفلة وحاول شدها"، وفقا للشكوى الجنائية. وحاولت الفتاة إيقاف خاطفها وسقطت على الأرض لكنه ظل  "يسحبها بعيدا"، وذلك عندما سحبت والدة الفتاة مسدسا وطلبت من الرجل ترك ابنتها.
 
وأخبرت الأم المحققين أن الرجل أطلق سراح ابنتها وهرب من المتجر وعاد إلى المركز التجارى. وأعطت الضباط وصفا للمشتبه به، ثم رصد رجال الأمن ومراكز التسوق زيان وهو يمشى بالقرب من قاعة الطعام واعتقلته.
 
وأوضحت الصحيفة أن زيان وهو من الإسكندرية تم استدعائه فى محكمة مقاطعة كابيل مساء الاثنين، ونظرا لأنه يتحدث اللغة العربية فقط تم استخدام مترجم فوري عبر الهاتف أثناء عملية الاستدعاء.
 
 
تم تحديد كفالة زيان بمبلغ 200 ألف دولار، وأُجبر على تسليم جواز سفره وأمر بالبقاء فى ولاية فرجينيا الغربية، وهو محتجز حاليا فى سجن ويسترن الإقليمى. ومن المقرر عقد الجلسة التمهيدية فى 8 أبريل.
  
 

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