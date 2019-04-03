دواوين الوزارات.. التموين: قبول تظلمات المستبعدين من الدعم لتدقيق بيانات الكهرباء

إعداد – اية دعبس

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: فحص 8.7 مليون طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

وزارة التموين:

التموين: قبول تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات لتدقيق بيانات الكهرباء

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى: إنشاء صندوق لحماية ذوى الإعاقة وتمويله من رسوم الطوابع والخدمات

وزارة الأوقاف:

صور.. وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة كاذبون وآكلون للسحت وليسوا عبادًا لله

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تنشر نسخة من امتحان الفلسفة الإلكترونى لأولى ثانوى على موقعها الرسمى

وزارة النقل:

تعرف على ما ستتعرض له حال فقدانك تذكرتك خلال رحلتك بالقطار

وزارة الزراعة:

"الزراعة" ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى 306 آلاف طن للخارج

وزارة التعليم العالى:

فيديو.. وزير التعليم العالى: مصر تستثمر 4% من ناتجها المحلى فى التعليم

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: تحصيل 234 ألف جنيه مستحقات 5 عمال بالسعودية