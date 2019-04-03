video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حفل عشاء لوفد إعلامى إماراتى بحضور رؤساء تحرير الصحف

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:08 ص
حفل عشاء لوفد إعلامى إماراتى بحضور رؤساء تحرير الصحف حفل عشاء لوفد إعلامى إماراتى بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

أقيم مساء أمس الثلاثاء، حفل عشاء للوفد الإعلامى الإماراتى، بحضور عدد من أعضاء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة.

شارك فى الحفل، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفضيلة المعينى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتيين، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة صوت الأمة، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ووجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، وجمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، و خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وسهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، ومجدى حلمى مدير تحرير جريدة الوفد.

و ضم الوفد الإعلامى الإماراتى كلا من (موزة مطر، ووفاء السويدى، وعائشة الكعبى، ورائد الشايب، وفهد أميرى، وسعد المهرى، وراية المزروغى).

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.25.29 PM
حفل عشاء لوفد اعلامى اماراتى بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف
 
WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.25.32 PM
حفل عشاء لوفد اعلامى اماراتى بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الصحفيين: سنصدر بيانا تحذيريا بصدد النقابات منتحلة الصفة

صور.. نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للراحل خالد توحيد

نقابة الصحفيين

اخبار مصر

الصحفيين الاماراتيين

الصحفيين




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة