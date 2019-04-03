حفل عشاء لوفد إعلامى إماراتى بحضور رؤساء تحرير الصحف

كتب محمد السيد

أقيم مساء أمس الثلاثاء، حفل عشاء للوفد الإعلامى الإماراتى، بحضور عدد من أعضاء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة.

شارك فى الحفل، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفضيلة المعينى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتيين، وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة صوت الأمة، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ووجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، وجمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، و خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وسهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، ومجدى حلمى مدير تحرير جريدة الوفد.

و ضم الوفد الإعلامى الإماراتى كلا من (موزة مطر، ووفاء السويدى، وعائشة الكعبى، ورائد الشايب، وفهد أميرى، وسعد المهرى، وراية المزروغى).

حفل عشاء لوفد اعلامى اماراتى بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف

حفل عشاء لوفد اعلامى اماراتى بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف