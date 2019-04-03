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حالة الطقس اليوم الأربعاء 3/4/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 3/4/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتقترب من معدلاتها العامة، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق بالأخص مع ساعات الظهيرة، وتستمر بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة بالظهور، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح : جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة مع بقاء الطقس بارداً نسبياً، وتتكاثر تدريجياً خلال ساعات ما بعد منتصف الليل  السحب على ارتفاعات مختلفة، كما تتهيأ الفرصة مُجدداً أثناء مرور ساعات الليل لهطول زخات متفرقة من الامطار في العديد من المناطق، قد تكون رعدية في بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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