جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام عاطل لاتهامه بقتل شخصين فى الإسكندرية

تعود القضية المقيدة برقم 6613 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان بالعثور على جثتين بطريق قرية شلتوت بدائرة القسم .

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة العامرية ثان توصلت قيام "خ . ع . ع" عاطل لقتله المجني عليه " أ . ع . م " سائق لسرقة سيارة "ثلاجة" قيادته لنقل المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بطريق قرية شلتوت بالقرب من محور الصحراوي، وأطلق المتهم النار علية من بندقية آلية، واثناء هروبه بالسيارة قتل المجني عليه " أ . ص . أ" وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالإعدام.