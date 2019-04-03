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ثانى أكبر أحزاب الجزائر يرحب باستقالة بوتفليقة ويشيد بموقف الجيش

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:46 ص
ثانى أكبر أحزاب الجزائر يرحب باستقالة بوتفليقة ويشيد بموقف الجيش عبد العزيز بوتفليقة
أ ش أ
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 رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري (الأرندي) باستقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه مساء أمس.

وقال ثاني أكبر حزب في الجزائر - في بيان اليوم الأربعاء - "سجل التجمع الوطني الديمقراطي، بارتياح، الاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وأشاد الحزب - في بيانه - بموقف الجيش الجزائري، الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري، كما أعرب عن مساندته للجوء إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب وكذلك للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.

 


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عبد العزيز بوتفليقة

حزب التجمع الوطني

الجزائر




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