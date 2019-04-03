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تشييع جثمان كمال أبو المجد غدابالقاهرة الجديدة..والعزاء السبت بمسجد المشير

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:33 م
تشييع جثمان كمال أبو المجد غدابالقاهرة الجديدة..والعزاء السبت بمسجد المشير الدكتور أحمد كمال أبو المجد
كتب عبد اللطيف صبح
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تُشيع جنازة المُفكر القانونى والإسلامى الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، غدا الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى بالقاهرة الجديدة، ويُقام العزاء مساء يوم السبت بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان الكاتب والمفكر الإسلامى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، قد تُوفى منذ قليل، عن عمر يناهز 89 عاما.

وتقلد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، العديد من المناصب، من ضمنها نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام والشباب الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.


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وفاة احمد كمال ابو المجد




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