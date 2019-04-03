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تركيب 1500 كشاف ليد بشوارع حدائق القبة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:00 ص
تركيب 1500 كشاف ليد بشوارع حدائق القبة اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة، أن الحى انتهى من تحديث منظومة الإنارة بعدة شوارع وتركيب لمبات ليد، مشيرا إلى أن عدد الكشافات الليد التى تم تركيبها حتى الأن 1000 كشاف ليد، ما أثر على إنارة الشوارع وتحسين الخدمة بالإضافة إلى توفير الكهرباء. 
 
 
وأضاف رئيس حى حدائق القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وفى إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، تم تغيير لمبات الإضاءة بشوارع "المطرية، الشيخ غراب، مدحت نور، إسحاق توفيق، ترعة الجندى مساكن القبة، الأرمناوى، ترعة الجبل، ومنطقة تقسيم الرقابة". 
 
 
وأشار سالم، إلى أنه سيتم تركيب 500 كشاف ليد بمربع أرض الجمعية، ومربع القصيرين، ومربع الدفاع الوطنى، وتفرعات من ترعة القبة، على أن يتم تغيير كل كشافات الإنارة بشوارع الحى بالكامل إلى لمبات ليد تدريجيا. 
 
 

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