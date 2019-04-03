video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 7 ألاف طن بضائع و 418 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:00 ص
تداول 7 ألاف طن بضائع و 418 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة، وتم تداول 7 ألاف طن بضائع و 418 شاحنة بضائع و34 سيارة

وشملت حركة الواردات (117) شاحنة و(18) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 ألاف طن بضائع و(301) شاحنة بضائع و(16) سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية، بوسيدون أكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة ونما اكسبريس

كما يشهد ميناء نويبع، استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى "ايلة ، بريدج ، سينا" كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين الفيروز وستيلا دى مارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول 495 شاحنة بضائع و59 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر

سفاجا

بضائع متداولة

ميناء نويبع

السفينة سينا




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة