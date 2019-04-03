تداول 7 ألاف طن بضائع و 418 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة، وتم تداول 7 ألاف طن بضائع و 418 شاحنة بضائع و34 سيارة.

وشملت حركة الواردات (117) شاحنة و(18) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 ألاف طن بضائع و(301) شاحنة بضائع و(16) سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية، بوسيدون أكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة ونما اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع، استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى "ايلة ، بريدج ، سينا" كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين الفيروز وستيلا دى مارى.