video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1430 مخالفة مرورية وتمشيط 11 مزرعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:35 ص
تحرير 1430 مخالفة مرورية وتمشيط 11 مزرعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1430 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 31 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 29 قرار تعد على منافع الرى، و47 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن  فحص 11 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص  18 شخصا وتبين وجود 5 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 22 شقة مفروشة و38 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 120 حكم وفحص 17 مسجل خطر فيه خلال حملة أمنية بمطروح

اخبار مصر

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

حملات امنية

مخالفات

فحص

الظهير الصحراوي




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة