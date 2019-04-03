video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 14 مخالفة تموينية خلال حملات بمدينة القرنة فى الأقصر

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:16 ص
تحرير 14 مخالفة تموينية خلال حملات بمدينة القرنة فى الأقصر جانب من الحملات
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة مكبرة للمرور علي دائرة المركز والمدينة، حيث تم التفتيش على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية الاستراتيجية والسوبر ماركت ومحال البقالة، وكذلك منافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك فى إطار الخطة التى وضعها اللواء سعد البدرى رئيس مركز القرنة، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار والغش التجارى.

 

وكانت الحملة بقيادة حجازى النحاس، نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع مدير التجارة الداخلية جبريل بكرى محمود، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة تموين القرنة، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط طن أرز ونصف طن زيت طعام منتهى الصلاحية بحملات تموينية بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

اخبار مصر

مخالفات تموينية

اخبار المحافظات

مدينة القرنة




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة