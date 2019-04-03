تحرير 14 مخالفة تموينية خلال حملات بمدينة القرنة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة مكبرة للمرور علي دائرة المركز والمدينة، حيث تم التفتيش على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية الاستراتيجية والسوبر ماركت ومحال البقالة، وكذلك منافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك فى إطار الخطة التى وضعها اللواء سعد البدرى رئيس مركز القرنة، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار والغش التجارى.

وكانت الحملة بقيادة حجازى النحاس، نائب رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع مدير التجارة الداخلية جبريل بكرى محمود، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة تموين القرنة، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.