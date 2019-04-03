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برلمانى بريطانى: لا أحد من أعضاء حكومة ماى منذ 2017 يصلح لقيادة البلاد بعد "بريكست"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:48 ص
برلمانى بريطانى: لا أحد من أعضاء حكومة ماى منذ 2017 يصلح لقيادة البلاد بعد "بريكست" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
أ ش أ
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انتقد نائب البرلمان البريطانى نِك بولز، حكومة تريزا ماي، قائلا إنها "الأسوأ فى التاريخ المدوّن على الإطلاق".

وكان نِك بولز أعلن استقالته مساء أمس الاثنين من حزب المحافظين، اعتراضا على أداء الحكومة فى ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست(.
وقال بولز - وفقا لما نقلته صحيفة (الإيفننج ستاندرد) - إن أيا من أعضاء حكومة تريزا ماى منذ 2017 لا يصلح أن يقود بريطانيا بعد ما حدث فى (بريكست(.وأضاف بولز "كلهم كانوا يقدمون مصالحهم قبل كل شيء، وكانوا جبناء فى أوقات كان ينبغى عليهم أن يتحلوا بالشجاعة، وكانوا أنانيين بينما كان ينبغى عليهم أن يتعاونوا؛ إن أيا منهم لا ينبغى أن يكون رئيسا للوزراء بعد بريكست".

 

 


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