بحضور الشيخ محمد بن راشد.. قضاة ووكلاء نيابة جدد يؤدون اليمين القانونية

كتب آسر أحمد

أدى عدد من القضاة الجدد في محاكم إمارة دبي وأعضاء النيابة المنقولين للعمل كقضاة في محاكم دبي وثلاثة مستشارين جدد في النيابة العامة، اليمين القانونية، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم مدينة دبى.

وجاءت مراسم اليمين القانونية، فى قصر الشيخ محمد بن راشد فى زعبيل بمدينة دبى، بحضور عدد كبير من المسئولين الإماراتيين وعلى رأسهم الشيخ حمدان بن راشد ولى عهد مدينة دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاءت قائمة اعضاء النيابة الجدد كالآتى : الدكتور علي محمد الحوسني ومحمد علي الكثيري ومحمد عبد العزيز آل عمر، وناصر محمد الشحي، وداوود سليمان الحمادي، بينما قائمة القضاة الجدد : حمدي محمود خليفة، وطه أمين طه، وقرشي محمد سعد، ومحمد ثروت عبد المنعم، أما المستشارون الجدد في النيابة العامة : زكريا عبد العزيز عثمان، وعمرو محمد سامي، و وائل محمد شبل.