انتحار طالب عقب تعنيف والده له بكفر الشيخ.. لسبه أمه

كفر الشيخ - محمد سليمان

أقدم طالب بالصف الثالث الاعدادى على الانتحار شنقًا بحجرته داخل منزله بعزبة الشعراوى التابعة للوحدة المحلية بمنية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ، بسبب تعنيف والده له لسبه والدته.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطوبس ، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "اسلام ،ع،ص "15 سنة، طالب بالصف الثالث الاعدادى ، ويقيم بعزبة الشعراوى بمركز مطوبس، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزى، وبه آثار خنق حول الرقبة نتيجة شنقه لنفسه.

بالانتقال والفحص وبسؤال والده ، أفاد بانتحار نجلة بسبب تعنيفه له لسبة لوالدته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود آثار خنق حول الرقبة، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة ادري مركز شرطة مطوبس ، وقررت النيابة العامة نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام لتحديد سبب الوفاة.