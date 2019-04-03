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اليوم.. محافظة الإسكندرية تستضيف مهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور

الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:00 ص
اليوم.. محافظة الإسكندرية تستضيف مهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور محافظة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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تستضيف محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور على مسرح دار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" فى أيام 3 و7 و10 إبريل الجارى بداية من الساعة 12 ظهرا والدخول مجانا.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة دعمه الكامل للنشاط الثقافى والفن الراقى الهادف بالمحافظة، وأن الإسكندرية هى عاصمة الثقافة والفنون عبر العصور، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بجد كبير لدعم الحراك الثقافى فى المدينة والذى يتزايد يوما بعد يوم، كما أن دار أوبرا الإسكندرية تقيم العديد من الفعاليات التى من شأنها إبراز إبداعات الفنانين وتكريمهم.

واستكمالا لدعم النشاط الثقافى والفنى بالمحافظة تعلن دار أوبرا الإسكندرية عن جدول أنشطتها خلال شهر أبريل الجارى ومن بين أبرز الأنشطة التى ستستضيفها دار أوبرا الإسكندرية "نادى السينما" الذى سيقام يوم الخميس 18 إبريل فى تمام الساعة 7 مساء، والعديد من الحفلات التى من شأنها إثراء الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، وتشجيعا للفن الراقى الذى يهدف إلى الارتقاء بالذوق العام.


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