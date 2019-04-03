اليوم السابع: النائبات يتحدثن عن التعديلات الدستورية.."الكوتة" انتصار للمرأة المصرية فى البرلمان

ينشر اليوم السابع، فى عدده الصادر غدا الخميس تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان" «الكوتة » انتصار للمرأة المصرية فى البرلمان"، وفيه: النائبات يتحدثن عن التعديلات الدستورية.. هالة أبو السعد: النسبة عادلة.. وآمنة نصير: أتمنى أن تصبح 50 %.. وعبلة الهوارى: القيادة السياسية تؤمن بدور المرأة، والتفاصيل فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وتقرأ أيضا، "كواليس خطف النقيب «الحايس » فى الواحات"، وفيه: اعترافات المتهمين فى تحقيقات «حادث الواحات » تكشف.. المسمارى: الأخ «حسن » كان صاحب فكرة اختطاف «الحايس » ولما خدناه كان ماشى على رجله.. وقال للضابط شوشة.. المسمارى: الأخ «حسن » كان صاحب فكرة اختطاف «الحايس » ولما خدناه كان ماشى على رجله.. وقال للضابط شوشة «أنت بتقاتل لآخر لحظة فى عمرك.. أنت إيه؟! » وضربه بالنار.. والشيخ حاتم هو الذى اختار أماكن التمركز فى الصحراء، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الحادية عشرة من النسخة المطبوعة.

وداخل العدد

ـ السيسى: مصر تدعم عملية الإصلاح داخل الأمم المتحدة

ـ الأهلى يحتوى أزمة حسين الشحات من أجل البطولة الأفريقية

ـ «جمعة » صنع نجاحه بدعم «تنمية المشروعات » بالشرقية

ـ البنك الدولى يشيد بتجربة «الإسكان الاجتماعى » فى مصر

ـ لجنة إسكان البرلمان تخاطب الحكومة لوقف إزالة العقارات المخالفة

ـ الحكومة تحيل قانونى الترقيات وزيادة المعاشات والأجور للبرلمان

ـ إغلاق 128 منشأة غذائية وإعدام1900 كيلو جرام أطعمة فاسدة