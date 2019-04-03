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اليوم السابع: النائبات يتحدثن عن التعديلات الدستورية.."الكوتة" انتصار للمرأة المصرية فى البرلمان

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:39 م
اليوم السابع: النائبات يتحدثن عن التعديلات الدستورية.."الكوتة" انتصار للمرأة المصرية فى البرلمان اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع، فى عدده الصادر غدا الخميس تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان" «الكوتة » انتصار للمرأة المصرية فى البرلمان"، وفيه: النائبات يتحدثن عن التعديلات الدستورية.. هالة أبو السعد: النسبة عادلة.. وآمنة نصير: أتمنى أن تصبح 50 %.. وعبلة الهوارى: القيادة السياسية تؤمن بدور المرأة، والتفاصيل فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

 

وتقرأ أيضا، "كواليس خطف النقيب «الحايس » فى الواحات"، وفيه: اعترافات المتهمين فى تحقيقات «حادث الواحات » تكشف.. المسمارى: الأخ «حسن » كان صاحب فكرة اختطاف «الحايس » ولما خدناه كان ماشى على رجله.. وقال للضابط شوشة.. المسمارى: الأخ «حسن » كان صاحب فكرة اختطاف «الحايس » ولما خدناه كان ماشى على رجله.. وقال للضابط شوشة «أنت بتقاتل لآخر لحظة فى عمرك.. أنت إيه؟! » وضربه بالنار.. والشيخ حاتم هو الذى اختار أماكن التمركز فى الصحراء، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الحادية عشرة من النسخة المطبوعة.

 

وداخل العدد

ـ السيسى: مصر تدعم عملية الإصلاح داخل الأمم المتحدة

ـ الأهلى يحتوى أزمة حسين الشحات من أجل البطولة الأفريقية

ـ «جمعة » صنع نجاحه بدعم «تنمية المشروعات » بالشرقية

ـ البنك الدولى يشيد بتجربة «الإسكان الاجتماعى » فى مصر

ـ لجنة إسكان البرلمان تخاطب الحكومة لوقف إزالة العقارات المخالفة

ـ الحكومة تحيل قانونى الترقيات وزيادة المعاشات والأجور للبرلمان

ـ إغلاق 128 منشأة غذائية وإعدام1900  كيلو جرام أطعمة فاسدة


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السيسى

المعاشات

الاجور

الاهلى

حسين الشحات

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