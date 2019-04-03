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الوطنية للإعلام: تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوت المتجمدة والمستحقات

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:26 م
الوطنية للإعلام: تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوت المتجمدة والمستحقات ماسبيرو
كتب خالد إبراهيم
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صرحت أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بالوطنية للإعلام أنه بناء على توجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بسرعة تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات المستحقة للعاملين بقطاعات الوطنية للإعلام، وأكدت أنه جارى تدبير تلك الأموال لصرف متجمد المتبقي من علاوة 2016 و علاوة 2017 و 2018 كاملة إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة.

كما أكدت أمل الجندى أنه بالنسبة للعلاوات الجديدة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية لمنحها للعاملين بالدولة فأن الوطنية للإعلام فى انتظار  الإفادة من وزارة المالية باللائحة التنفيذية  والتى تتضمن آلية صرف تلك العلاوات للعاملين بالوطنية للإعلام .

 

 

 


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