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النيابة تنتقل لمعاينة العقار المنهار فى الزاوية الحمراء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:58 ص
النيابة تنتقل لمعاينة العقار المنهار فى الزاوية الحمراء عقار منهار - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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انتقل فريق من نيابة الزاوية الحمراء لمعاينة انهيارعقار عقب انفجار ماسورة غاز، وأمرت بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى الحادث وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والفحص.

 

كما أمرت النيابة بإخلاء 4 عقارات مجاورة للعقار محل الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام من المستشفى عن حالة المصابين الصحية تمهيدا لاستدعاءهم والاستماع لأقوالهم. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيارعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية عقب انفجار ماسورة غاز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقى العلاج اللازم.

 

وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 


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