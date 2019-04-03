المكسيك تنفى طلب الولايات المتحدة منح اللجوء للرئيس الفنزويلى

مكسيكو سيتى /أ ش أ/

أكد وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، أن السلطات الأمريكية لم تطلب من قيادة بلاده منح اللجوء للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الأربعاء) عن الوزير المكسيكى قوله :"لم نتلق أى اقتراح حول منح حق اللجوء لمادورو، ولا توجد لدينا معلومات عن وجود مثل هذه الخطط"، مؤكدا أهمية الحوار والتواصل والسير قدما فى محاولة إيجاد مخرج دون أزمة إنسانية كبيرة فى فنزويلا .

وأضاف:إن المكسيك طالما أبلغت سلطات كاراكاس بقلقها لوضع حقوق الإنسان والحريات فى فنزويلا، يذكر أن المكسيك أعلنت مرارا أنها لا تنوى التدخل فى الشئون الداخلية لفنزويلا، رغم عضويتها فى "مجموعة ليما" التى تتخذ مواقف سلبية تجاه الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.

ولم توقع المكسيك على البيانات التى أصدرتها المجموعة بشأن الأزمة الفنزويلية مؤخرا، وفى يناير الماضى أعلنت المكسيك أنها تعترف بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.