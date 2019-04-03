video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تنفى طلب الولايات المتحدة منح اللجوء للرئيس الفنزويلى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:40 ص
المكسيك تنفى طلب الولايات المتحدة منح اللجوء للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
مكسيكو سيتى /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد، أن السلطات الأمريكية لم تطلب من قيادة بلاده منح اللجوء للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الأربعاء) عن الوزير المكسيكى قوله :"لم نتلق أى اقتراح حول منح حق اللجوء لمادورو، ولا توجد لدينا معلومات عن وجود مثل هذه الخطط"، مؤكدا أهمية الحوار والتواصل والسير قدما فى محاولة إيجاد مخرج دون أزمة إنسانية كبيرة فى فنزويلا .

وأضاف:إن المكسيك طالما أبلغت سلطات كاراكاس بقلقها لوضع حقوق الإنسان والحريات فى فنزويلا، يذكر أن المكسيك أعلنت مرارا أنها لا تنوى التدخل فى الشئون الداخلية لفنزويلا، رغم عضويتها فى "مجموعة ليما" التى تتخذ مواقف سلبية تجاه الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.

ولم توقع المكسيك على البيانات التى أصدرتها المجموعة بشأن الأزمة الفنزويلية مؤخرا، وفى يناير الماضى أعلنت المكسيك أنها تعترف بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى كولومبيا بسبب انعدام أوضاع المعيشة

الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى كولومبيا بسبب انعدام أوضاع المعيشة

المكسيك

أخبار المكسيك

الولايات المتحدة

الرئيس الفنزويلى

فنزويلا

أخبار فنزويلا




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة