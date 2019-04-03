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المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:45 ص
المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة سيارات متروكة_أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و6  سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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