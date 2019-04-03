المتهمان بقتل مزارع بقليوب: "قل أدبه علينا أمام الجيران فكنا بنأدبه ومات"

كتب نيفين طه

"كنا بنأدبه فقط، ولن نقصد قتله لأنه أهاننا أمام المارة والجيران" بهذه الكلمات اعترف كل من "محمد وأحمد" شقيقان خلال تحقيقات البحث الجنائى بمركز شرطة قليوب، بقتلهم مزارع خلال مشاجرة بينهما، وتوالت اعترافات المتهمين قائلين: إن المجنى عليه جار لهما منذ سنوات وكانت بينهما علاقة طيبة، ولكن الشيطان شاطر وتحولت المشاجرة لجريمة قتل.

وتابع المتهمان، أن المجنى عليه كان يشعل النيران فى بعض مخلفات القش خلف منزل خالنا، وكان الدخان يخيم على المنزل وهو رجل مسن ومريض، فعاتبناه على ما فعل، وطلبت منه إخماد تلك النيران، إلا أنه تعدى علينا بالسب أمام الجيران، فاستشطنا غيظا فأمسكناه وطعناه عدة طعنات فى صدره حتى سقط وسط بركة دماء. وردد المتهمان: الشر أخرته السجن ولن نتمنى موته ولكن نصيبه يموت على أيدينا وتضيع حياتنا.

من جانبه قرر المستشار احمد الأمبابى رئيس نيابة قليوب، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح المستخدم فى الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة."