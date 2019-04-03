المبعوث الأمريكى إلى إيران: العقوبات تعيق تدفق الأموال إلى طهران

واشنطن (أ ش أ)

أكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران براين هوك، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية على طهران نجحت فى وقف تدفق الأموال إليها، مشيرا إلى أن ثلاثة من الدول الثمانى التى حصلت على إعفاء لشراء البترول الإيرانى قطعت وارداتها إلى الصفر.

وقال هوك ـ حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية ـ إنه بعد عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، وبعد خمسة أشهر على إعادة فرض العقوبات بدأت حجب مصادر المال تؤثر على إيران، وبدأت تكبح نشاطها فى المنطقة .

وأضاف المبعوث الأمريكى إلى إيران أن العقوبات التى فرضت على قطاع إيران النفطى فقط تسببت لها فى خسارة حوالى 30 مليون دولار يوميا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوباتها على قطاع النفط الإيرانى فى نوفمبر الماضى بعد انسحابها من الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية الست، ما أدى إلى خفض صادرات النفط الإيرانى إلى النصف.