video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من جر البلاد إلى حرب أهلية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:39 م
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من جر البلاد إلى حرب أهلية ليبيا
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها الكبير إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح الذى تشهده المناطق الوسطى والغربية والجنوب الغربية من البلاد فى بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، وتشكل تهديد وخطر كبيرين على سلامة وحياة المدنيين وأمنهم.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا لخطر التقسيم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف بضبط النفس ، وتجنيب البلاد والمدنيين ويلات الحروب والنزاعات المسلحة،  وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد ، مطالبة بعثة الأمم المتحدة لدعم فى ليبيا  بسرعة التحرك لوقف أى شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف  أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنه لاسبيل لإنهاء الأزمة السياسية القائمة فى البلاد وانقسام المؤسسات إلا من خلال الحوار و الحل السياسى والسلمى للازمة .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تذكيرها لجميع الأطراف الى إتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع ضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية ، وضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى ، وذلك  ذلك من خلال ضمان أمن وسلامة وحياة  المدنيين للخطر.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبيا تعلن النفير العام بعد زحف الجيش الوطنى غربا

ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار طرابلس

اخر اخبار ليبيا

الوطنيه لحقوق الإنسان




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة