اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من جر البلاد إلى حرب أهلية

كتب أحمد جمعة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها الكبير إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح الذى تشهده المناطق الوسطى والغربية والجنوب الغربية من البلاد فى بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، وتشكل تهديد وخطر كبيرين على سلامة وحياة المدنيين وأمنهم.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا لخطر التقسيم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف بضبط النفس ، وتجنيب البلاد والمدنيين ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد ، مطالبة بعثة الأمم المتحدة لدعم فى ليبيا بسرعة التحرك لوقف أى شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنه لاسبيل لإنهاء الأزمة السياسية القائمة فى البلاد وانقسام المؤسسات إلا من خلال الحوار و الحل السياسى والسلمى للازمة .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تذكيرها لجميع الأطراف الى إتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع ضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية ، وضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى ، وذلك ذلك من خلال ضمان أمن وسلامة وحياة المدنيين للخطر.