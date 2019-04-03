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اللجنة العليا للانتخابات بتركيا: سنعيد فرز الأصوات فى 8 دوائر فى اسطنبول

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:06 ص
اللجنة العليا للانتخابات بتركيا: سنعيد فرز الأصوات فى 8 دوائر فى اسطنبول انتخابات تركيا
أنقرة (أ ش أ)
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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا اليوم الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات فى 8 دوائر فى اسطنبول.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - التى أوردت النبأ - أن اللجنة أبلغت الأحزاب السياسية عن النتائج الأولية للانتخابات التى جرت يوم الأحد الماضى.

وكان حزب "العدالة والتنمية الحاكم" فى تركيا - الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان - قد طعن على نتائج الانتخابات البلدية فى مدينة اسطنبول، حيث فاز حزب الشعب الجمهورى المعارض بفارق ضئيل فى العاصمة أنقرة ومدينة أزمير. وقال حزب العدالة إن "ثمة مخالفات وقعت وطعن فى نتائج الانتخابات التى أظهرت تقدم الحزب المعارض، بـ 25 ألف صوت فى اسطنبول".

 


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