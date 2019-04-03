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الكويت: دخول السفن الأجنبية للمياه الإقليمية مشروط بتقديم طلب قبل 72 ساعة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:47 ص
الكويت: دخول السفن الأجنبية للمياه الإقليمية مشروط بتقديم طلب قبل 72 ساعة سفينة _ صورة أرشيفية
الكويت أ ش أ
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أعلنت وزارة المواصلات الكويتية، عن إجراءات جديدة لتنظيم دخول السفن الأجنبية للمياه الاقليمية الكويتية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 أبريل الجارى، حيث يشترط تقديم السفن الأجنبية طلبا قبل 72 ساعة من دخولها للمياه الإقليمية للكويت.

وقالت "المواصلات" الكويتية - فى بيان صحفى - إن الإجراءات الجديدة تستهدف تنظيم دخول السفن الأجنبية للمياه الاقليمية الكويتية، وتسهيل إجراءات دخولها قبل 72 ساعة من وصولها إلى الكويت، من خلال تقديم طلب عبر الوكلاء الملاحيين المسجلين لدى إدارة النقل البحري.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة، تضمنت ثلاثة بنود تلزم الوكلاء الملاحيين المسجلين لدى إدارة النقل البحرى التقيد بها، حتى يتمكنوا من الحصول على تصريح لدخول السفن الأجنبية للمياه الإقليمية، موضحة ضرورة التزام الوكيل الملاحى بتقديم خطاب رسمى لوكيل الوزارة للحصول على موافقة الدخول للمياه الأقليمية الكويتية قبل وصولها ب (72) ساعة، متضمنا بالطلب المقدم عن الغرض من دخول السفينة للبلاد، مثل التحميل، التفريغ، التزود بالوقود أو المؤن، إجراء الإصلاحات أو الصيانات الدورية، استبدال الطاقم أو الخدمة الطبية لأفراد الطاقم.

 


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الكويت

أخبار الكويت

دخول السفن الأجنبية للكويت

المياه الاقليمية الكويتية




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