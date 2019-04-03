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الصحة: فحص 9 ملايين طالب بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:10 م
الصحة: فحص 9 ملايين طالب بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 8 ملايين و 963 ألف و 525 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، حتى مساء أمس الثلاثاء.
 
من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص  مليون و 94 ألف و 480  طالب منذ إنطلاق المرحلة الثالثة في  الحادي والعشرين من الشهر الجارى وحتى مساء أمس، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص 706 ألف و 971 طالب بالشرقية و148 ألف و 977 طالب بالدقهلية و 121 ألف 958 طالب بالمنيا و 103 ألف و 734 طالب بالغربية و 12 ألف و 840 طالب بالوادى الجديد.
 
وأضاف أنه تم الإنتهاء من فحص 2 مليون و 875 ألف و 572 طالباً في المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة  هى: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"،  بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص ٤ ملايين و 993 ألف و 473 طالباً فى 11 محافظة و هى : الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".
  
وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل الحالى، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائى ومدخل بيانات بجميع المحافظات،  مضيفاً أن  كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض التى تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته فى "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجرى الفحص، أو التعهد بإجرائه فى أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.
 

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