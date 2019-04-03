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الصحة: انتهاء فحص الطلاب بالمدارس للكشف عن السمنة والتقزم أخر أبريل

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:00 ص
الصحة: انتهاء فحص الطلاب بالمدارس للكشف عن السمنة والتقزم أخر أبريل حملة فحص الطلاب بالمدارس
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، انتهاء أعمال فحص طلاب المدارس للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة حتى نهاية شهر أبريل، مؤكدة أن عمليات الفحص تتم وفق 3 مراحل وتشمل كل مرحلة مجموعة من المحافظات .

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أن الحملة تسير بشكل جيد فى جميع المحافظات للوصول إلى المستهدف بكل محافظة.

وأوضح المصدر أن هناك سلسلة من الإجراءات يتبعها فريق الكشف والتحليل مع الطلاب فى المدارس أولها موافقة الأب  على الفحص من خلال موافقة كتيابة مع إخطار ولى الأمر بأى إصابات مرضية تتعلق بالطفل بعد الفحص وتوفير العلاج اللازم .


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الصحة

الطلاب بالمدارس

السمنة




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