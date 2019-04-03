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السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:39 م
السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية
كتب محمد الجالى
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، مشدداً على تحقيق الاستيعاب الكامل لزيادة الاستهلاك ومواصلة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الكهرباء في تلبية احتياجات مصر التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر، حيث عرض وزير الكهرباء خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، وتطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ومستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي العديد من المشروعات المختلفة الأخرى الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية.

 

ووجه  الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات إنشاء البنية التحتية الكهربائية، وأحمال الكهرباء وخطط التوسع في محطات التوليد، لتلبية الطلب على الطاقة بالمشروعات الكبرى الجاري إنشاؤها، مثل مشروعات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، وبناء مليون وحدة سكنية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتنمية سيناء، واستصلاح الأراضي، وغير ذلك من المشروعات، وذلك للتأكد من تلبية احتياجات هذه المشروعات الكبرى من الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

 

وكان الدكتور محمد شاكر عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الربط من الجانب المصري.

 

 كما عرض وزير الكهرباء خطط مصر لزيادة شبكات الربط مع الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن خطط تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر قبرص، كما عرض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات في سياق اهتمام الدولة بتعزيز الجهود التنموية بها.


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