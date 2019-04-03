السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير قطاع الاتصالات والاستثمار فى الكوادر البشرية

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة استراتيجية الذكاء الاصطناعى، وذلك فى إطار خطط الوزارة للمشاركة فى جهود الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى خطة الحكومة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمى، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية فى مصر.

وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالاستمرار فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، فضلاً عن دوره الهام فى توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بالعمل على الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وبما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار خطة الدولة الشاملة للتنمية، والتى شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعى والذى يعد أحد الصناعات العالمية الهامة التى تتعامل مع مختلف مجالات الحياة، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات، وكذلك أكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، كما تضمنت المشروعات مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية بالجمهورية، ومشروع العلاج والتشخيص عن بعد، ومركز الصحة المعلوماتية.

وفى إطار جهود الحكومة للتحول الرقمى، عرض الدكتور عمرو طلعت مشروع بناء وحدات استراتيجية متكاملة للحكومة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستتيح للحكومة مركزية فى التخطيط ولامركزية فى اتخاذ القرار والتشغيل، فضلاً عن استخدام العاصمة الإدارية فى الربط التكنولوجى والمعلوماتى بين مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك مشروع التحول الرقمى للخدمات الحكومية فى محافظة بورسعيد، وكارت المواطن المصرى، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحى، ومشروع إنشاء المحتوى الثقافى الرقمى.

وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية فى ظل مساعى النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر من خلال تعميق التصنيع المحلى، فضلاً عن مشروع ممر البيانات.