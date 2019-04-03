وأضاف تيراتشيانو - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن تبادل الزيارات الثنائية كان مكثفا خلال الأشهر الأخيرة، ففي أكتوبر عام 2018 قام رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بزيارة موسكو، كما زار موسكو رؤساء مجلسي البرلمان الإيطالي مطلع العام الجاري.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين - في وقت سابق - إنه يتم تنسيق الإطار الزمني لزيارة بوتين إلى إيطاليا - التي من المقرر أن تتم خلال النصف الأول من العام الجاري - مع قنوات دبلوماسية.