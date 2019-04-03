السجن 10 سنوات للمتهمين باستدراج سائق توك توك لسرقته بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن 10 سنوات لاستدراجهم سائق توك توك وتهديده بالسلاح وسرقته.

صدر الحكم، برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين، محمد ناجي، وإيهاب كمال، وسكرترية نبيل شكري وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 20169 لسنة جنايات مركز فاقوس لسنة 2019، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من " عبد الله أ ر" 21 سنة، سائق توك توك، ومقيم عرب درويش فاقوس، بقيام 3 أشخاص باستدراجه، وخطفه وسرقة التوك توك منه تحت تهديد السلاح.

توصلت تحريات الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، إلي قيام كل من، " صبري م ص" 24 سنة شيال، و" محمد م خ " 19 سنة عامل، و" خالد ع م" 19 سنة عامل مقيمين دائرة المركز، بارتكاب الواقعة وخطف المجني عليه بالتحايل عن طريق استدراجه من قبل المتهم الأول والثاني من الطريق العام بزعم توصيلهما وبعدها قاموا بتوصيله للمتهم الثالث الذي قام بتهديده لسرقة التوك توك، وتم إحالة الجناة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.