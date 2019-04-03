السجن المشدد 15 سنة لقاتل زوجته فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالحبس 15 سنة لقاتل زوجته بقرية كفر الباجور التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، ببلاغ "ت ع ع س" عامل ومقيم دائرة المركز باكتشافه وفاة زوجته "د ع ا ع" ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكورة داخل شقة زوجها وبها إصابات بمنطقة الرقبة والساعدين، وبسؤال والد المتوفاة اتهم الزوج بالتسبب فى الوفاة لخلافات زوجية بينهما.

وبسؤال والدة المتوفاة أروت بما جاء بأقوال زوجها وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات عبارة عن زرقة بالوجه وخدوش وسحجات بالرقبة والساعدين وتقطيع الشعر بفروة الرأس ولا يمكن الجزم بالسبب المباشر للوفاة.

وبإعادة مناقشة زوج المتوفاة اعترف بتعديه على زوجته المجنى عليها بالضرب ودفعها داخل دورة المياه بالمنزل وسقوطها على وجهها وتوفيت متأثرة بإصابتها بسبب خلافات زوجية بينهما .

وأكد السيد الدجوى محامى المجنى عليها، على أن المحكمة راعت الرأفة بالمتهم وكان حكمها مخففا علية بالحبس المشدد 15 عاما، فقط لافتا إلى انه هناك العديد من الأقوال التى أدانت المتهم فى القضية وبناء عليه جاء الحكم بالسجن للمتهم.