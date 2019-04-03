السبت.. بدء فعاليات المرحلة الرابعة لتنمية جنوب الوادى بـ3 قرى بالمنيا

فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع " تنمية جنوب الوادي" السبت القادم بثلاث قرى تضم قريتى شلقام وصندفا بمركز بنى مزار وقرية بردنوها بمركز مطاى، على أن تستمر الفعاليات حتى 10 أبريل الجاري.

وأكد محافظ المنيا، على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لإنجاح الفعاليات والوصول إلى المستهدفين فى تلك القرى، بهدف إظهار الصورة الايجابية للمنيا وخلق نوع من التفاعل بين أهالينا فى القرى وباقى المجتمع والتأكيد على ان جميع أجهزة الدولة تعمل على تطوير وتنمية مستوى المعيشة وتحقيق التواصل المجتمعى الفعال.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا المهدى مدير فرع المجلس القومى للمرأة، أن المراحل الثلاث السابقة شملت 11 قرية، والمستهدف للمرحلة الرابعة 3 قرى، مشيرة إلى أن إجمالى المستهدف لأنشطة لجنه تنمية جنوب الوادى تنمية 36 من قرى المحافظة من خلال التنمية الفكرية والثقافية والشبابية والرياضية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والعمل على إعادة قوافل التنوير والثقافة فى جميع المجالات بالمحافظة، مع تفعيل مشاركة المرأة فى الأنشطة الاجتماعية المختلفة بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وأضافت المهدى، أن الفعاليات ستشمل ندوات توعية وورش تنمية بشرية وكذلك تدريب على الحرف التراثية ورحلات للمناطق الأثرية، كما ستقوم مديرية الثقافة بتنظيم مجموعة من العروض الفنية والموسيقية من خلال فرق" ملوى للفنون الشعبية، المنيا للموسيقى العربية، المنيا للفنون الشعبية، ملوى للموسيقى العربية، المنيا للآلات الشعبية، كورال أطفال المنيا"، وكذلك عروض للاراجوز وخيال الظل.