video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. بدء فعاليات المرحلة الرابعة لتنمية جنوب الوادى بـ3 قرى بالمنيا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:41 م
السبت.. بدء فعاليات المرحلة الرابعة لتنمية جنوب الوادى بـ3 قرى بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات
إضافة تعليق

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع " تنمية جنوب الوادي" السبت القادم بثلاث قرى تضم قريتى شلقام وصندفا بمركز بنى مزار وقرية بردنوها بمركز مطاى، على أن تستمر الفعاليات حتى 10 أبريل الجاري.

 

وأكد محافظ المنيا، على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لإنجاح الفعاليات والوصول إلى المستهدفين فى تلك القرى، بهدف إظهار الصورة الايجابية للمنيا وخلق نوع من التفاعل بين أهالينا فى القرى وباقى المجتمع والتأكيد على ان جميع أجهزة الدولة تعمل على تطوير وتنمية مستوى المعيشة وتحقيق التواصل المجتمعى الفعال.

 

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا المهدى مدير فرع المجلس القومى للمرأة، أن المراحل الثلاث السابقة شملت 11 قرية، والمستهدف للمرحلة الرابعة 3 قرى، مشيرة إلى أن إجمالى المستهدف لأنشطة لجنه تنمية جنوب الوادى تنمية 36 من قرى المحافظة من خلال التنمية الفكرية والثقافية والشبابية والرياضية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والعمل على إعادة قوافل التنوير والثقافة فى جميع المجالات بالمحافظة، مع تفعيل مشاركة المرأة فى الأنشطة الاجتماعية المختلفة بما يعود بالفائدة على المجتمع.

 

وأضافت المهدى، أن الفعاليات ستشمل ندوات توعية وورش تنمية بشرية وكذلك تدريب على الحرف التراثية ورحلات للمناطق الأثرية، كما ستقوم مديرية الثقافة بتنظيم مجموعة من العروض الفنية والموسيقية من خلال فرق" ملوى للفنون الشعبية، المنيا للموسيقى العربية، المنيا للفنون الشعبية، ملوى للموسيقى العربية، المنيا للآلات الشعبية، كورال أطفال المنيا"، وكذلك عروض للاراجوز وخيال الظل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا يحيل عاملين بـ5 مدارس للنيابة لاتهامهم بصرف بدلات دون حق

المنيا

تنمية جنوب الوادى

قرى المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة