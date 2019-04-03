وأضاف صالح، خلال استقباله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "إن سياستنا تهدف إلى إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الجميع على أساس المشتركات وتجاوز الخلافات وبما يسهم في مصلحة شعبنا وتطوره".

وتابع صالح -حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن العراق بدأ في استعادة دوره المميز في المحيطين العربي والإقليمي، خاصة بعد انتصاره على الإرهاب، مشددًا على أهمية رفع مستوى التعاون البرلماني بين البلدين من خلال المناقشة وتبادل الرؤى بين اللجان البرلمانية العراقية واللبنانية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأعرب رئيس الجمهورية العراقي عن ترحيبه بالأشقاء اللبنانيين ساسة ورجال أعمال، مشيدًا بدورهم في تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال بري، في تصريح صحفي عقب اللقاء: "لقد تشرفت بلقاء فخامة الرئيس الذي يكن له لبنان وأنا شخصيا كل الاحترام منذ القدم"، مشيدًا بالعلاقات التي تربط البلدين.

وأضاف أنه تم بحث نتائج القمة العربية في تونس، ودور العراق المحوري والمؤثر في لم شمل العرب، مهنئًا في الوقت ذاته بالانتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد الإرهاب.

وعقب ذلك، التقى رئيس النواب اللبناني نبيه بري مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي، في مبنى مجلس النواب في بغداد.

ووصل بري إلى بغداد - يوم الأحد الماضي - في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس ​البرلمان العراقي​ حسن الكعبي، وتستمر الزيارة حتى بعد غد الجمعة.