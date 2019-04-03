"الدفاع الروسية": اختبار منظومة "فالداى" المضادة للطائرات المسيرة لأول مرة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة (فالداى) المضادة للطائرات المسيرة ستخضع لأول مرة للاختبارات أثناء المناورات، التى ستقوم بها قوات الصواريخ الاستراتيجية فى مقاطعة (تفير) الروسية.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن مشروع تدريب مراكز القيادة لقوات الصواريخ الاستراتيجية فى مقاطعة تفير سيشهد مشاركة أنواع واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من مختلفة الاستخدامات، مشيرا إلى أنه أثناء هذه التدريبات سيجرى - لأول مرة - استخدام نظام (فالداى) المضاد للطائرات المسيرة .

يُذكر أن نظام (فالداى) المضاد للطائرات يمكنه اكتشاف الهدف بواسطة قناة رادارية ومتابعته بشكل آلى بواسطة وسائل بصرية إلكترونية.

وتقوم هذه النظام بالتقاط اتجاهات مصادر الموجات اللاسلكية وتمييز الأهداف وإرسال إشارات الاستهداف إلى وسائل اعتراض الطائرات المسيرة للعدو المحتمل وإلى غيرها من أنواع ومنظومات الأسلحة والمعدات العسكرية.