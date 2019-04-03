وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في "بني حسن" بمديرية عبس، حررت خلالها عددًا من القرى منها (بني الأكوع - الرزام - الباكرة - بني كديش - أم الضبع - الطينة)، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وخسائر في العتاد.

وتشهد صفوف المليشيات الحوثية انهيارات كبيرة مع التقدمات المتسارعة التي يحققها الجيش اليمني بالتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.