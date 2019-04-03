الجيش التايلاندى يتهم زعيما بارزا فى المعارضة بإثارة الفتن

بانكوك /أ ش أ/

استدعت الشرطة التايلاندية ثاناثورن جوانجرونج رانجكيت، الزعيم البارز فى المعارضة، لاستجوابه فى دعوى مقامة ضده تتهمه بإثارة الفتن، فيما أكد رانجكيت أن هذا الاتهام مدفوع باعتبارات سياسية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التايلاندى أقام دعوى اتهم فيها رانجكيت بانتهاك المادة 116 من القانون الجنائى التايلاندى والمتعلقة بإثارة الفتن، والمادة 189 المتعلقة بمساعدة المجرمين، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن تسع سنوات إذا ثبتت إدانته.

من جانبه، نفى نائب رئيس الوزراء التايلاندى براويت ونجسوان فكرة أن الدعوى القضائية ذات دوافع سياسية، وشدد على أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.

يذكر أن حزب "المستقبل إلى الأمام" - الذى يتزعمه رانجكيت 40 عاما - حقق تقدما مفاجئا فى الانتخابات التى جرت فى 24 مارس الماضي، حيث جاء فى المركز الثالث بعد حصوله على 2ر6 مليون صوت.